E' il terzo Apple Watch che prendo, la differenza tra i precedenti è netta e non solo per l'aspetto esteriore.

Notevolmente migliorata la batteria, ora riesco a farci tre giorni di utilizzo senza problemi con un uso normale ed un paio di ore di utilizzo "sportivo" (e senza la funzione "sempre acceso")

Data la differenza di dimensioni pensavo fosse più pesante ma, una volta indossato, mi sono ricreduto, il peso quasi non si avverte ed è di poco superiore al modello che possedevo (il 6). Peso ridotto anche per via dell'utilizzo del titanio per la cassa cosa che, a mio avviso, lo rende molto elegante nella finitura.

Il display è molto più luminoso (ed ampio!).

Il tasto aggiuntivo è comodo ma a mio avviso poco personalizzabile, speriamo in futuro in qualche aggiornamento.

La funzione sirena a mio avviso è quasi inutile, i decibel emessi non sono forti da poter permettere la localizzazione immediata.

L'audio è migliorato, mi hanno riferito che non sembra che stessi rispondendo dall'orologio.

La funzione immersione.... non penso la proverò mai, sapere che c'è mi lascia sperare che sia ancora più resistente all'acqua ;).

Il prezzo potrebbe essere la nota dolente ma tenendo conto che è una versione Cellular , il materiale titanio si potrebbe (quasi) equiparare alla versione in acciaio.

Mi posso ritenere soddisfatto dell'acquisto, un plauso ad Amazon per la rapidità della consegna ed al metodo di consegna "sicuro" con codice da riferire al corriere per permettere la consegna del pacco.