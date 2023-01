Arrivato con una settimana in anticipo; grazie ad Amazon l'ho potuto subito mettere alla prova nelle mie vacanze in Francia. La batteria è realmente più performante del modello precedente, la modalità di stabilizzazione video in movimento è spettacolare, così come la luce che sono in grado di catturare le fotocamere migliorate. Materiali ottimi come sempre in Apple e sensazione di robustezza e leggerezza durante l'utilizzo. Messo sotto stress per diversi giorni (in connessione cellulare e non WiFi), e, in particolare in un giorno in cui l'ho utilizzato dalle ore 09:00 fino alle ore 22:00 come navigatore a piedi per 20 chilometri oltre alle seguenti APP in background: Posta elettronica, due Social Media, Musica, Youtube, Fotocamera, Messaggistica di terze parti; il telefono è arrivato a fine giornata con il 20% di batteria senza alcun impuntamento nelle APP o altro. Il Chip del 13 PRO ottimizzato per questo modello è fantastico. Io l'ho preso color mezzanotte che è una sorta di nero con riflessi tendenti al blu profondo. molto bello ed elegante. Acquisto consigliatissimo :)